Università: Reschigna e Cerutti, la Regione garantirà tutte le borse di studio

- Il vicepresidente della Regione, Aldo Reschigna, e l'assessora al diritto allo studio universitario, Monica Cerutti, assicurano che anche quest'anno la Regione Piemonte garantirà tutte le borse di studio universitarie, benché le richieste siano aumentate: "Come ogni anno, anche in questo 2018 le borse di studio saranno garantite a tutti gli aventi diritto: esauriremo la graduatoria”, spiegano i due assessori. “La differenza rispetto all’anno scorso - aggiungono - è che in questo ci aiuteranno anche gli ulteriori finanziamenti statali disposti nella passata legge di bilancio dall’allora governo Gentiloni, non proprio un governo giallo-verde, e dall’avanzo di bilancio registrato dall’Edisu, che utilizzeremo proprio per le borse di studio. (segue) (Rep)