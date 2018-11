Napoli: Salvini, come promesso son tornato e tornerò fin quando non ci saranno risultati

- "Una giornata bella densa e ancora non è finita. Come promesso, sono tornato a novembre e tornerò a dicembre e continuerò a tornare fin quando non ci saranno risultati". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a margine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nella Prefettura di Napoli.(Ren)