Napoli: Salvini, con Dl sicurezza il comune potrà assumere 106 vigili urbani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero che il sindaco di Napoli dica fuori quello che mi ha detto dentro. Mi ha ringraziato perché il comune di Napoli con il decreto Sicurezza potrà assumere 106 vigili urbani. Inoltre, potranno essere rottamati i motorini sequestrati in sei mesi". Lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nella Prefettura di Napoli. "C'è un cronoprogramma - ha aggiunto il vicepremier - per sgomberare i palazzi occupati abusivamente, a cominciare dalle case popolari occupate dalla camorra per darle alla povera gente". Il ministro ha poi annunciato l'arrivo di nuovi carabinieri e poliziotti per supportare le operazioni sul territorio napoletano. (Ren)