Salvini a Napoli: ministro sul balcone della Prefettura applaudito ed acclamato dai sostenitori

- Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a Napoli per il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, affacciatosi dal balcone del palazzo di governo è stato acclamato ed applaudito da decine di sostenitori radunatisi all'esterno dell'edificio. (Ren)