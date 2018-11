Corruzione: arrestati i vertici della Conscoop

- I militari dell'Arma di Forlì-Cesena hanno dato esecuzione ieri ad un’ordinanza di custodia cautelare, una in carcere e due ai domiciliari, nei confronti di tre persone e notificato cinque avvisi di garanzia. L’operazione è stata condotta tra le province di Forlì, Roma e Salerno, con l’impiego di circa cinquanta carabinieri. Sono finiti agli arresti domiciliari un funzionario tecnico del Ministero dello Sviluppo economico, Giuseppe Cangione, responsabile dell’attuazione del Programma di metanizzazione del Mezzogiorno, il presidente del consorzio di Cooperative Conscoop con sede a Forlì, Mauro Pasolini, ed in carcere un ex dirigente Conscoop, Flavio Aldini. Le accuse sono, a vario titolo, di concorso in estorsione continuata e aggravata, corruzione per l’esercizio della funzione, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale e false informazioni al pubblico ministero. Raggiunti dall'avviso di garanzia l’attuale dirigente amministrativa del Consorzio Conscoop, un professionista esterno, consulente Conscoop, un secondo professionista con studio a Roma, nonché i vertici di una società municipalizzata del Comune di Salerno, che gestisce la distribuzione di gas metano. (segue) (Ren)