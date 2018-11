Paestum: due nuovi allestimenti al Museo

- "Riallestire un percorso museale è sempre una buona occasione per pensare il museo in maniera nuova, per pensarlo come un luogo diverso". Così il direttore del Parco Archeologico di Paestum, Gabriel Zuchtriegel, ha commentato i due nuovi allestimenti del Museo del sito magno-greco. All'ingresso del Museo i visitatori potranno da oggi leggere la scritta "Ceci n'est pas un musée", "Questo non è un museo", in caratteri a neon sopra la sala cella che ospita le famose metope dal santuario di Hera sul fiume Sele a Nord di Paestum. L'intervento allestitivo, che s'ispira al celeberrimo disegno di Renè Magritte con la rappresentazione di una pipa e scritto sotto "Ceci n'est pas une pipe", apre una fase di profonda trasformazione che l'edificio museale subirà nei prossimi mesi e anni a causa dei lavori di riqualificazione e di riallestimento finanziati con fondi nazionali ed europei. "In una recente ricognizione di customer satisfaction è venuto fuori che molti dei nostri visistatori vorrebbero avere più informazioni sulla storia del museo come contenitore - ha spiegato il direttore - con il nostro allestimento abbiamo tentato di assecondare questa volontà e al tempo stesso di stimolare una riflessione più profonda sul senso e sulla funzione di un museo nei giorni nostri". (segue) (Ren)