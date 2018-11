Napoli: Verdi; buche profonde e pericolose sul corso Vittorio Emanuele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le settimane di maltempo che si sono abbattute sulla città, su corso Vittorio Emanuele, in diversi punti tra i quali piazza Mazzini e circa ogni cento metri, si presentano ai cittadini buche più o meno profonde ma critiche, per la presenza dei sampietrini che al passaggio dei veicoli continuano a staccarsi dal manto stradale. Inoltre, nelle ultime notti sono stati eseguiti anche dei lavori con perforazione della strada che hanno peggiorato la situazione. "Ciò che preoccupa sono i danni che possono causare i sampietrini se lasciati in queste condizioni, a veicoli ma in particolar modo ai passanti- commentano il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e il consigliere della II municipalità, Salvatore Iodice – le buche non sono neppure adeguatamente segnalate ai mezzi. Alcune sono piene di terriccio ed estremamente scivolose". "Ci faremo promotori affinché dalla municipalità giungano al Comune le istanze e le preoccupazioni dei cittadini per il disagio che vivono a causa della presenza di questi dissesti stradali, che, tra altro, oltre a costituire pericolo per la incolumità personale, possono anche essere dannosi economicamente per le già precarie casse comunali qualora dovessero verificarsi sinistri, con gli inevitabili aggravi di spesa per i consequenziali giudizi di risarcimento" quanto dichiara Roberto Marino, assessore all'Ecologia e Decoro Urbano II municipalità. "I tempi dell'annunciato restayling, dopo anni per ottenerne il permesso a procedere, restano ignoti. Intanto ogni giorno rischiamo incidenti e il disagio causato, in una zona tanto trafficata, è enorme. Chiediamo che si intervenga il più in fretta possibile e si proceda con le operazioni di rimozione dei sampietrini che, secondo il progetto, dovrebbero essere riutilizzati per il rifacimento dei marciapiedi" ha concluso Borrelli e Iodice.(Ren)