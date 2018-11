Napoli: progetto "Pugno Vs Pugno” contro il bullismo nelle scuole cittadine

- Giovedì 15 novembre alle ore 11.00, alla presenza di 500 studenti delle scuole napoletane, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto "Pugno Vs Pugno - un verso contro il bullismo", con il patrocinio dell'Assessorato alla Scuola, presso il Teatro Totò, Via Frediano Cavara, 12. Seguirà la visione gratuita del musical "Scuola Vs Bulli", già in scena lo scorso 26 e 27 marzo 2018, con oltre 1000 studenti a teatro. Uno spettacolo con l'obiettivo di sensibilizzare e prevenire i fenomeni di bullismo. Teatro, arte e istruzione insieme per il superamento di ogni differenza e ogni barriera. Gli interlocutori sono tutti i ragazzi, gli unici ad avere il reale potere di cambiare non solo le sorti del proprio destino, ma anche quelle del progetto stesso. Il Progetto "Pugno Vs Pugno" ha l'obiettivo di sensibilizzare e prevenire i fenomeni di bullismo e promuovere l'inclusione sociale grazie ad una rete strategica tra: Those Two-agenzia creativa, Consolato del Benin a Napoli, Ente Nazionale Sordi- sezione Provinciale di Napoli, Napoli Calcio Femminile, Less Cooperativa Sociale, Collettivo donne per l'Italia, Associazione Abilmente diversi, Associazione Saranno cronisti, Arena Flegrea, the Pixel e Foof-museo del cane. Saranno presenti l'assessore alla scuola Annamaria Palmieri, il Console del Benin a Napoli Giuseppe Gambardella, Enzo Liguori ideatore e direttore artistico del progetto, Ivan Granatino testimonial del progetto, la rete di associazioni e le tantissime scuole napoletane che hanno aderito al progetto. Il punto di partenza del progetto sarà il musical "Scuola Vs Bulli" scritto da Giovanna Pignieri e diretto da Vincenzo Liguori con la compagnia composta dagli attori dell'Accademia Teatrale del Teatro Totò che affronta il tema del bullismo tra i banchi di scuola. Il Teatro Totò offre la possibilità di organizzare all'interno di ogni scuola che aderirà al progetto le incursioni teatralizzanti: gli attori del musical irromperanno nelle classi ad inscenare situazioni caratterizzate da atti di bullismo. Gli attori per risolvere il problema chiederanno aiuto agli alunni della classe, i quali potranno partecipare ad un contest con un loro video o un brano musicale.(Ren)