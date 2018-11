Avellino: Ospedale Moscati, convegno su Medicina di genere in pratica sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Convegno sabato prossimo, alle ore 9, nell’aula magna della Città ospedaliera di Avellino sull’esempio virtuoso del “Percorso donna Igea” dell’Azienda Ospedaliera “Moscati”. La Commissione Pari Opportunità e la Sottocommissione Salute di Genere della Regione Campania hanno avviato una serie di incontri nelle province campane per far conoscere e per sostenere i “Percorsi virtuosi in Medicina di Genere” delle strutture sanitarie del territorio e promuovere, in tal modo, un approccio alla cura basato sulle differenze tra i due sessi. Nell’ambito delle iniziative realizzate in tema di Medicina di Genere, il “Percorso donna Igea” dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino rappresenta un valido esempio di inclusione del determinante “genere” nei servizi sanitari già offerti poiché, attraverso una presa in carico integrata e multidisciplinare, l’assistenza viene declinata in funzione delle peculiari esigenze e vulnerabilità delle stagioni della donna. Il “Percorso donna Igea” sarà presentato sabato prossimo, 17 novembre, alle ore 9, presso l’aula magna dell’Azienda “Moscati” (Contrada Amoretta, primo piano, settore B). (segue) (Ren)