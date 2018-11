Libri: domani a Napoli la presentazione di "Come le storie che cominciano"

- Domani, alle ore 18, a Napoli, presso la scuola d'arte In form of art in via Montesanto, si terrà la presentazione del romanzo "Come le storie che cominciano", scritto da Christian Capriello e Armando Grassitelli ed edito da La bottega delle parole. Ospite dell'incontro, moderato da Mina Garofalo, sarà l'artista Luca Carnevale, autore della copertina e delle illustrazioni, che realizzerà live dei disegni relativi al tema del libro. Modera Mina Garofalo. "Come le storie che cominciano" narra le vicende di due coppie di giovani napoletani che scoprono lo stesso giorno di aspettare un bambino, avendo ognuno una reazione diversa alla lieta notizia. Nel corso della gravidanza, ai futuri genitori si uniranno tanti bizzarri personaggi che, intorno a un evento tanto dirompente quanto ordinario come la nascita di un figlio, vedranno i propri equilibri mutare giorno dopo giorno. La prefazione del romanzo è stata affidata a Pino Imperatore, giornalista e autore di varie pubblicazioni comiche e umoristiche. (Ren)