Napoli: Salvini, in calo immigrati e reati in città. Grazie alle forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Centocinquanta immigrati illegali in meno al Vasto e 4% dei reati in meno a Napoli nell'ultimo mese. Ringrazio le forze dell'ordine". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nella Prefettura di Napoli. "Napoli deve recuperare la speranza perché è una città splendida", ha aggiunto il ministro. (Ren)