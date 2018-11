Ambiente: Manzo (M5s), bonifica e riqualificazione del fiume Sarno nostra priorità

- "Dopo oltre 20 anni, mentre la gente si ammala di cancro e il nostro mare diventa sempre più uno sversatoio di veleni e di rifiuti di vario genere, il progetto di bonifica e riqualificazione del fiume Sarno rischia di tornare al punto di partenza". Lo ha denunciato la parlamentare del Movimento 5 Stelle Teresa Manzo in seguito all'interrogazione parlamentare da lei presentata insieme alle deputate Carmen Di Lauro e Virginia Villani al ministro dell'Ambiente Sergio Costa per verificare le modalità e la tempistica della manutenzione del fiume Sarno ad oggi assente. "Il mare - ha aggiunto Manzo - restituisce tutto, bisogna agire al più presto ed in maniera incisiva, fino ad ora solo inutili interventi spacciati per disinquinanti"."Vent'anni nel corso dei quali sono stati investiti 700 milioni di euro – ha continuato Carmen di Lauro - per la gran parte spesi per progetti incompleti, come quelli per la realizzazione del sistema fognario e di depurazione. Non è stato fatto alcunché per mettere a sistema un'attività di controllo e di depurazione delle acque provenienti da lavorazioni industriali". (segue) (Ren)