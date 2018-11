Campania: lunedì seminario di studi su minori e relazione annuale attività garante infanzia

- Un seminario di studi sul tema "Minori: i figli nostri e degli altri. Proteggere, educare, ascoltare e vigilare: un impegno comune" si terrà il 19 novembre a Napoli, alle ore 10.00, nell'Aula del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli, isola F/13, su iniziativa del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Campania, Giuseppe Scialla, che, nell'occasione, presenterà la Relazione annuale sulle attività. "Gli alti rischi socio-educativi ed ambientali, cui è esposta l'infanzia, richiedono un grande impegno politico e di ricerca soprattutto nel campo delle relazioni tra sistemi familiari e sistemi sociali, in special modo dove determinati modelli educativi sembrano essere entrati irreversibilmente in crisi proprio a causa di questi appuntamenti mancati con la famiglia e comunità", ha sottolineato Scialla che ha aggiunto: "L'ingresso, poi, di minori stranieri nel nostro Paese, in particolare quelli 'non accompagnati', ha reso vieppiù necessaria una maggiore attenzione al contesto e una esigenza immediata di risposte concrete. Per questo, abbiamo ritenuto necessario chiamare a raccolta esperti professionisti ed educatori per un confronto su questo delicato tema". (segue) (Ren)