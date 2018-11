Caserta: furti in dieci istituti scolastici, eseguite quattro misure cautelari

- Questa mattina i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere (Ce) hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare applicativa della misura degli arresti domiciliari e dell'obbligo di dimora, emessa dal gip del Tribunale di S. Maria C.V. (Ce), su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di quattro indagati, tre agli arresti domiciliari ed un destinatario della misura dell'obbligo di dimora, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di furto aggravato e tentato furto aggravato in concorso fra di loro. La misura riflette gli esiti di un'articolata attività investigativa, condotta tra i mesi di marzo e settembre 2016, coordinata dalla Procura, che ha consentito di acquisire un grave compendio indiziario a carico degli indagati in ordine ad otto furti e 3 tentati furti in danno di dieci istituti scolastici del casertano e del napoletano, dai quali venivano asportati computer e materiale informatico, procurando un grave danno all'erario ed all'attività didattica. Sono stati altresì contestati due furti in danno di esercizi commerciali, un furto in danno del palazzetto dello sport di Marigliano(Na), nonché un furto di autovettura. (segue) (Ren)