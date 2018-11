Salvini a Napoli: manifestanti tentano di forzare blocco polizia, un ferito

- Un gruppo di manifestanti del centro sociale Insurgencia, radunatisti all'interno della Galleria Umberto di Napoli, non lontano dalla Prefettura dove il ministro dell'Interno Matteo Salvini sta partecipando alla riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha provato a forzare il blocco della Polizia di Stato posto all'uscita della Galleria nei pressi del Teatro San Carlo. I manifestanti sono stati respinti dagli agenti, in tenuta antisommossa, e un giovane, colpito da un manganello, ha riportato una ferita alla testa. (Ren)