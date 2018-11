Salvini a Napoli: manifestanti inscenano lezione su sicurezza per il ministro

- Un gruppo di attivisti, radunatisi questa mattina all'interno della Galleria Umberto I di Napoli in segno di protesta per la visita del vicepremier Matteo Salvini, ora impegnato nei lavori del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nella Prefettura di Napoli, ha inscenato una lezione sulla sicurezza indirizzata al ministro. Tra gli striscioni esposti si legge "Salvini alla lavagna a lezione con Insurgencia". (Ren)