Camorra: il 24 novembre presentazione celebrazioni per anniversario uccisione Don Peppe Diana

- Sabato 24 novembre, alle ore 10.30, presso il salone della Curia Vescovile di Aversa (Ce), nel corso di una conferenza stampa, sarà presentato il programma degli eventi per il 25esimo anniversario dall'uccisione di Don Peppino Diana, parroco della chiesa di S. Nicola in Casal di Principe (Ce) assassinato dalla camorra, che ricorrerà il prossimo 19 marzo 2019. Nel corso della conferenza il vescovo di Aversa Mons. Angelo Spinillo presenterà la lettera pastorale da lui redatta per l'occasione. Le celebrazioni sono promosse dalla Diocesi di Aversa, dal comune di Casal di Principe, dalla famiglia Diana, dal Comitato Don Peppe Diana e dalle associazioni Azione cattolica italiana, Libera, Agesci, Foulards Bianchi, Scuola di pace, Eupolis e dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, riuniti in comitato. "Il comitato - è scritto in una nota degli organizzatori - intende favorire e coordinare lo stesso intenso coinvolgimento, vissuto ogni anno nel giorno dedicato alla memoria di Don Peppino Diana, e incoraggiare la vitalità della partecipazione che ha caratterizzato le proposte e le attività di ciascuna delle realtà che si sono ispirate a lui e al suo sacrificio". (segue) (Ren)