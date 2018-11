Valle d'Aosta: modifiche alla circolazione regionale per interventi su ponti stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessorato delle Opere pubbliche, Difesa del suolo e Edilizia residenziale pubblica della Valle d'Aosta ha reso noto che domani, giovedì 15 novembre, dalle ore 8.45 alle ore 12.15, sarà chiusa al traffico la strada regionale n. 47 di Cogne al km 8+500 in località Chevril nel Comune di Aymavilles. Sarà comunque garantito il passaggio ai mezzi di soccorso di massima urgenza. "La chiusura - ha spiegato l’assessore regionale alle Opere pubbliche, Difesa del suolo e Edilizia residenziale pubblica Stefano Borrello - è necessaria per poter effettuare indagini funzionali alla progettazione degli interventi di risanamento del ponte di Chevril e si inserisce nel programma di verifica e risanamento delle opere d’arte avviato da questo assessorato, come recentemente già avvenuto anche sul ponte di La Salle dove, nella giornata di giovedì 11 ottobre, sono state condotte prove di carico su tutti gli impalcati costituenti il manufatto che hanno consentito di accertare un soddisfacente comportamento della struttura". (segue) (Ren)