Caserta: violenze su convivente invalida, arrestato 47enne (2)

- "La condotta - ha spiegato il procuratore di Santa Maria Capua Vetere Maria Antonietta Tronce - veniva consumata tra il giugno e il settembre 2018 ed era sovente realizzata dall'arrestato in stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche. In particolare emergeva che l'indagato picchiava la donna, con estrema forza, persino servendosi del bastone treppiedi da lei utilizzato per deambulare, cagionandole in un'occasione, la rottura del femore e diffusi ematomi sul corpo. Lo stesso indagato somministrava alla vittima farmaci per causarne uno stato soporifero, emergendo inoltre condotte crudeli, quale quella verificata nel mese di settembre, allorché la chiudeva sul balcone, in sedia a rotelle, tutto ciò dopo averle rimosso il gesso applicatole in ospedale, proprio in conseguenza della frattura procuratale". (Ren)