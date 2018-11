Made in Italy: venerdì la Nona Giornata nazionale delle piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Made in Italy, un brand a prova di Italian Sounding” è il titolo della manifestazione con la quale, venerdì 16 novembre con inizio alle ore 9.30 (piazza dei Martiri 58), l’Unione Industriali Napoli raccoglierà riflessioni e testimonianze a seguito della Nona Giornata Nazionale delle Piccole Imprese. Protagonisti - accanto a vertici associativi, autorità istituzionali, esperti e dirigenti scolastici - saranno gli studenti. In particolare, quelli degli istituti ‘Caruso’ e ‘Siani’, di Napoli, ed ‘Europa’, di Pomigliano d’Arco, che nel Pmi Day, celebrato venerdì 9 novembre, hanno reso visita a tre aziende partenopee iscritte all’Unione: Grania (filiera della pasta), Varriale Group (filiera gastronomica e dolciaria) e Sorì Italia (filiera della mozzarella di bufala). Durante l’incontro all’Unione Industriali saranno proiettati i video delle visite aziendali, nonché tre filmati in cui i ragazzi, circa 130 studenti, sono stati coinvolti attivamente e innovativamente nell’esaltare l’importanza della comunicazione per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi al centro del Pmi Day 2018: la promozione e la tutela del made in Italy e il fenomeno dell’Italian Sounding. (segue) (Ren)