Caserta: Sma Road Safety vince nuovamente all’Aja contro i Russi di Zavod

- Sma Road Safetyleader nell’ideazione, progettazione e produzione di sistemi di ritenuta quali attenuatori d’urto, terminali di barriera e sistemi di monitoraggio urti, ha nuovamente vinto contro la multinazionale russa Zavod Prodmash, presso il Tribunale dell’Aja, per la contraffazione di un attenuatore d’urto protetto dal brevetto europeo (esteso anche come PCT) della “trave collassabile”. I russi avevano fatto ricorso contro il decreto cautelare di inibitoria e sequestro del prodotto contraffatto concessoa marzo dalla magistratura olandese in 24 ore, in seguito alla denuncia di SMA durante la fiera Intertraffic di Amsterdam.SMA è stata assistita dai legali degli studi CBA con il partner Mattia Dalla Costae da BrinkhofAlexander de Leeuw e Daan De Lange. La battaglia contro la Zavod Prodmash inizia nel 2016 quando SMA si aggiudica il bando di fornitura di attenuatori per l’autostrada Mosca-San Pietroburgo. Dopo la consegna del primo lotto il committente disdice l’ordine senza preavviso per affidarlo a un’azienda locale. La società di Caserta non può però avviare un’azione legale in Russia in quanto il brevetto è ancora in corso di validazione in quel paese. Appena scoperto che la Zavod Prodmash aveva eseguito in Francia dei crash test sul prodotto contraffatto, essendo titolare del brevetto europeo, ha dato mandato all’Avv. Mattia Dalla Costa di CBA di procedere a livello internazionale. (segue) (Ren)