Campania: mezzo miliardo per progetti di viabilità

- La Regione Campania ha messo in campo un imponente investimento di oltre mezzo miliardo di euro per progetti di viabilità che riguardano i comuni di tutte le province campane. Il finanziamento è di 535 milioni per i progetti, già esecutivi, di 270 enti. Sabato prossimo saranno illustrati i dettagli del piano. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della giunta regionale con un comunicato. (Ren)