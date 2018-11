Ex Montefibre: sindaco Acerra incontra lavoratori

- Si è svolto questa sera un incontro tra il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, e una rappresentanza dei lavoratori del sito ex Montefibre di Acerra, alla presenza anche del presidente del consiglio comunale, Andrea Piatto. Il gruppo di ex lavoratori Montefibre, fortemente preoccupati per la mancata convocazione di un "tavolo inter-istituzionale" per la reindustrializzazione del sito di Acerra ha richiesto al primo cittadino di sollecitare la formazione dello stesso "tavolo" presso il Ministero dello Sviluppo economico. Il sindaco Lettieri ha chiarito i contenuti della nota che il comune di Acerra ha inviato al Ministero delle Sviluppo economico, nella quale si legge: "Come già richiesto dall'assessore Sonia Palmieri della Regione Campania in merito ai lavoratori ex Montefibre per i quali sono in scadenza fra pochi giorni gli ultimi provvedimenti di integrazione salariare, sollecito il Governo e il Parlamento ad assumere con urgenza le iniziative per le modifiche legislative necessarie al sostegno al reddito; misure, appunto, già scadute per alcuni lavoratori o in via di scadenza, per altri, nel mese di dicembre 2018". "Inoltre, vista la gravità e le sofferenze delle famiglie dei lavoratori coinvolti dalla crisi dell'area ex Montefibre di Acerra, si ribadisce la necessità e l'urgenza di stanziare ulteriori risorse economiche per sostenere i lavoratori stessi fino all'avvio di nuovi processi per il rilancio produttivo ed industriale del sito, come più volte ribadito nel corso dei numerosi tavoli e incontri effettuati... vista la scadenza degli incentivi previsti per le aree ad industrializzazione complessa, di cui fa parte anche la zona industriale di Acerra, occorre con urgenza una modifica dei vincoli legislativi previsti per l'accesso al sostegno al reddito e convocare un tavolo al Ministero dello Sviluppo economico per mettere a punto finalmente un piano di reindustrializzazione del polo industriale ex Montefibre di Acerra, senza questo accordo di programma – ha concluso Lettieri nella sua lettera - gli ex lavoratori infatti saranno definitivamente disoccupati".(Ren)