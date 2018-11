Baobab: Panini-Grancio (Dema), una ritorsione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sgombero del Baobab è una ritorsione politica". Lo ha affermato il segretario nazionale del movimento politico Democrazia e Autonomia, Enrico Panini. "E' quanto mai sospetta la tempistica di questa deportazione di massa – ha aggiunto Panini – dal nostro punto di vista è la risposta del ministro Salvini alla manifestazione dello scorso sabato contro il razzismo. Salvini ha deciso di usare le ruspe contro la povera gente e lo sgombero del centro Baobab segna una pagina triste per questo Governo. Migranti regolari, richiedenti asilo e persone con protezione umanitaria sono state private di tutto nel giro di poche ore, e sono state costrette a passare la notte all'addiaccio". "L'azione di ieri mattina – ha aggiunto Panini – lascia senza un tetto decine e decine di persone che si troveranno senza un posto dove andare. Riteniamo che sia necessario trovare soluzioni attraverso la concertazione ed il dialogo. Ed è per questo che ringraziamo i tanti volontari e le volontarie che per mesi hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro professionalità per aiutare i profughi ed i rifugiati del Baobab". (segue) (Ren)