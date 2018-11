Baobab: Panini-Grancio (Dema), una ritorsione politica (2)

- Al segretario nazionale di demA ha fatto eco Cristina Grancio, consigliera del comune di Roma che lunedì scorso ha aderito al movimento Democrazia e Autonomia. "La legalità non si ripristina ordinando lo sgombero coatto e senza preavviso di luoghi come il Baobab – ha sostenuto la Grancio - nei quali vengono accolti tanti disperati di cui le istituzioni non si occupano, quanto accaduto oggi nella nostra città è un atto disumano gravissimo, perpetrato ai danni degli ultimi, dei più deboli". "L'amministrazione comunale di Roma – ha concluso la consigliera di demA - non può e non deve restare ferma ad osservare, non bisogna assecondare atti così umilianti per mera obbedienza politica". (Ren)