Corruzione: arrestati i vertici della Conscoop (2)

- L’indagine è stata avviata nel gennaio 2017 ed ha riguardato, in particolare, un appalto vinto da una società consorziata alla Conscoop che, nel 2009, si era aggiudicata la gara d'appalto per la costruzione e gestione del sistema di metanizzazione nel comune di Terzigno, nel napoletano, finanziato per circa 4 milioni con fondi statali. Dall'attività investigativa è emerso che i vertici del consorzio avrebbero esercitato pressioni su alcuni dei professionisti che collaboravano con società controllate per la progettazione e realizzazione dei propri progetti. Secondo quanto ricostruito dai militari i tecnici, per poter ottenere successivi incarichi dalla società o per sbloccare pagamenti di prestazioni già fornite, sarebbero stati costretti a consegnare ai capi del consorzio forlivese somme di denaro, pari ad alcune migliaia di euro ogni volta. Parte dei soldi sarebbe stata utilizzata per pagare tangenti al funzionario ministeriale, per ottenere la proroga del termine per il completamento dei lavori relativi al metanodotto del comune di Terzigno, ancora non finiti. Un secondo filone di indagine ha poi riguardo un appalto del 2015 indetto a Salerno da parte di una società partecipata del Comune, che distribuisce il metano nel capoluogo e in diversi altri comuni campani e lucani. Il bando di gara era stato indetto per permettere alla municipalizzata di individuare un partner industriale al fine di irrobustire la compagine societaria e poter successivamente allargare il proprio mercato. Secondo gli investigatori il bando, poi aggiudicato da una società controllata da Conscoop, sarebbe stato fatto a misura di quest’ultima, configurando il reato di turbativa d’asta. (Ren)