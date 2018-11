Paestum: due nuovi allestimenti al Museo (2)

- Da oggi infatti ci sarà un percorso di pannelli e QR-Code nel museo di Paestum che racconta la storia di un pezzo importante dell'architettura italiana del Novecento, dalla prima progettazione in seguito agli scavi nel santuario sul fiume Sele negli anni '30 fino all'inaugurazione nel 1952 e all'allestimento della Sala "Mario Napoli" che ospita le lastre dipinte della Tomba del Tuffatore, scoperta nel 1968. "Anche il museo come contenitore va valorizzato - ha osservato il direttore - perché anche l'architettura moderna e l'arte contemporanea, nella forma dell'installazione d'arte di Carlo Alfano, fanno parte della storia di Paestum". In contemporanea, si festeggia l'inaugurazione di una sezione del percorso museale dedicato alle necropoli del sito magno-greco e ai rituali funerari. Anche in questo caso, il gruppo di lavoro del Parco Archeologico ha tentato di pensare fuori gli schemi strettamente archeologici: il racconto arriva anche a temi come la musica e la persistenza di costumi funerari antichi nell'Italia meridionale fino agli anni '50 del Novecento. I due progetti di allestimento sono stati curati rispettivamente da Maria Boffa e Daniele Rossetti, due funzionari nuovi assunti dal MiBac che così hanno superato il loro "battesimo del fuoco". "Lavorare con giovani funzionari nuovi è una cosa bellissima - ha dichiarato il direttore - per questo salutiamo con entusiasmo il piano del ministro Bonisoli per l'assunzione di altre unità altamente qualificate nei prossimi anni". (Ren)