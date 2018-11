Antimafia: senatore Morra neo presidente della Commissione Parlamentare

- “Al senatore Nicola Morra, neoeletto presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, gli auguri più sinceri”. Cosi Carmine Mocerino, presidente della Commissione speciale Anticamorra e Beni confiscati della Campania, con Vincenza Amato, vice presidente e Vincenzo Viglione, segretario. “Con il presidente Morra, persona di riconosciute qualità, avvieremo e consolideremo – hanno sottolineato - un antico rapporto di collaborazione fra gli organismi. Negli anni il lavoro comune, con la Commissione guidata dall’onorevole Rosy Bindi, ha garantito apprezzabili risultati”. “Continueremo a rafforzare l’idea di raccontare la Rivincita dello Stato contro la criminalità organizzata e studieremo tutte le ipotesi per innovare l’impianto normativo. Insieme bisognerà individuare interventi per la gestione e valorizzazione dei beni confiscati e per assistere, con più determinazione, le vittime innocenti della mafia e della camorra” hanno concluso.(Ren)