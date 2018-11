Rifiuti: Tar Campania dà ragione a sindaco Acerra e non a Regione Campania

Con sentenza n.6550/2018 il Tar Campania ha riconosciuto la negligenza di Regione Campania e Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno nella gestione dei Regi Lagni, respingendo il loro ricorso presentato contro l'Ordinanza del Sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, n. 24 del 19/10/2017 con la quale il primo cittadino di Acerra aveva ordinato alla Regione Campania e al Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno di provvedere alla completa rimozione dei rifiuti abbandonati nel controfosso dei Regi Lagni, nel territorio della zona Pip località Marchesa, e dei residui di sterpaglie presenti. L'Ordinanza del Sindaco Lettieri è scaturita dopo lo svilupparsi di un incendio nella zona Pip – località Marchesa del Comune di Acerra nel giugno 2017. Il Tar Campania ha dato ragione al Comune di Acerra accertando l'inerzia di Regione e Consorzio, che attesta "la perdurante e grave omissione nella vigilanza e manutenzione dell'area" e che "si dimostra nel non essersi adoperati con misure efficaci per evitare il ripetersi di episodi analoghi già in precedenza accertati e contestati".