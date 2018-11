Avellino: Ospedale Moscati, convegno su Medicina di genere in pratica sanitaria (2)

- Nel corso di un convegno (di cui si allega relativo programma) promosso, appunto, dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Campania, presieduta da Natalia Sanna. All’incontro, al quale sono stati invitati a partecipare il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il Presidente del Consiglio della Regione Campania, Rosa D’Amelio, interverranno numerose autorità regionali, provinciali e cittadine che, introdotte dal Direttore Generale dell’Azienda “Moscati”, Angelo Percopo, offriranno il loro contributo alla discussione sullo stato dell’arte in Campania dell’applicazione della Legge Lorenzin (L. 11/01/2018 n. 3) sulla Medicina di Genere. Con il Direttore Sanitario dell’Azienda “Moscati”, Maria Concetta Conte, si entrerà poi nel vivo della tavola rotonda incentrata sui dettagli del “Percorso donna Igea”. Nel corso di tale sessione tecnica, moderata da Carolina Ciacci, componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Campania, e da Pietro Buono, Dirigente dell’Unità Operativa Dipartimentale Attività Consultoriale e Materno Infantile della Regione Campania, sono inoltre previsti un collegamento in videoconferenza con Giovanni Scambia, Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute della Donna e del Bambino dell’Irccs “Gemelli” di Roma e un contributo di Enrico Coscioni, consigliere del Presidente della Regione Campania per la sanità. (Ren)