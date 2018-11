Salerno: a Cava dei Tirreni al via corso per Ispettori Ambientali Comunali Volontari

- In esito all'indirizzo politico impartito dal Sindaco della Città di Cava de' Tirreni, Dottore Vincenzo Servalli, e dall'Assessore all'Ambiente, Dottore Nunzio Senatore, stamane, Mercoledì 14 Novembre 2018, presso il Comando di Polizia Locale di Via Ido Longo, i vertici di detto Comando, cooperati dal Consulente Politico del Sindaco, il Cittadino Benemerito, Livio Cav. Trapanese, hanno predisposto il calendario delle lezioni che si terranno per lo svolgimento del "2° Corso per Ispettori Ambientali Comunali Volontari". L'attività verrà svolta nell'Aula Magna dell'indicato Comando di Polizia Locale, sito in via Ido Longo dove i corsisti potranno usufruire degli ampi spazi di sosta, anche siti nella dirimpettaia area camper. Fra i docenti che svilupperanno le varie discipline demandate all'azione di vigilanza e controllo degli Ispettori Ambientali Comunali Volontari, sono annoverati gli Ufficiali di vertice del Comando di Polizia Locale, un alto magistrato, che approfondirà "I diritti ed i doveri dei Pubblici Ufficiali", come richiede l'art. 357 del Codice Penale e, per la pratica operativa, il Capo Corso. Al termine del Corso, col giuramento davanti al Sindaco, i 53 corsisti rivestiranno la qualifica di "Pubblici Ufficiali", analoga a quella ricoperta dagli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Polizia di Stato e del Corpo della Polizia Locale e svolgeranno le loro attività non in forma indipendente, ma in seguito a comunicazioni preventive indirizzate all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria delegato all'Ambiente, ovvero non hanno "gestione autonoma".(Ren)