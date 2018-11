Napoli: blitz Cc, arrestati tre trafficanti di droga

- I militari della Compagnia Carabinieri di Napoli-Stella hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di tre soggetti, residenti nei quartieri napoletani di Secondigliano e Miano, accusati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Contestualmente, i carabinieri, con il supporto dei vigili del fuoco, hanno operato numerose perquisizioni nei due quartieri. Trovato anche un 17enne di Scampia evaso due mesi fa da una comunità in cui si trovava in esecuzione di una misura cautelare per rapina. Alla vista dei militari, il ragazzo ha provato a scappare da una finestra, ma è stato prontamente bloccato.(Ren)