Camorra: il 24 novembre presentazione celebrazioni per anniversario uccisione Don Peppe Diana (2)

- "Il passare del tempo - è scritto nella nota - non ha fatto dimenticare nessuna delle vittime innocenti dell'assurda e terribile violenza camorrista, anzi, sempre più è cresciuta la consapevolezza delle drammatiche conseguenze della prepotenza che, per gli interessi di pochi, ha sparso tanto sangue ed ancora è causa di enormi sofferenze per le nostre terre. Siamo tutti grati ai cittadini che, insieme ad Augusto Di Meo, che è stato vicino a Don Peppe Diana nel momento della sua uccisione, sono stati voce di legalità e di cittadinanza attiva. La memoria di Don Peppino Diana porta in sé i segni di un martirio, ovvero di un'intensa testimonianza di adesione e di fedeltà alla vocazione sacerdotale ed alla propria dignità di cittadino partecipe e protagonista della vita della società civile. La memoria di Don Peppino Diana porta in sé la testimonianza di vita di un sacerdote che, di fronte al grido di sofferenza del suo popolo, non si è tirato indietro, non si è nascosto dietro pretestuose forme di giustificazione della propria egoistica indifferenza". (Ren)