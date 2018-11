Napoli: frode e truffa per contributi statali a tv, 4 arresti

- I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Napoli, su delega della Procura di Napoli, hanno dato esecuzione a quattro misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Napoli nei confronti di altrettanti soggetti, accusati di associazione per delinquere finalizzata a frode fiscale, di oltre 3 milioni di euro, e truffa aggravata per la presunta percezione indebita di contributi statali destinata ad emittenti televisive locali, per circa 2,5 milioni di euro. Si tratta di Julie Italia srl, emittente televisiva "Julie Italia", Soprodimec srl, emittente televisiva "Telelibera", Universo 3000 srl, emittente televisiva "TeleAkery". Contestualmente i finanzieri stanno eseguendo sequestri e perquisizioni. (Ren)