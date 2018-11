Paestum: da domani il museo archeologico si arricchisce di un nuovo percorso di visita

- Dal 15 al 18 novembre, in occasione della XXI Borsa del Turismo Archeologico, il Museo archeologico di Paestum (Sa) riaprirà le porte dei depositi con l'iniziativa "Dal buio alla luce", visite guidate in italiano e in inglese per scoprire il dietro le quinte di un grande museo archeologico: un progetto sperimentale di quattro giorni, ma che diventerà stabile a partire da Natale. Il visitatore potrà entrare nel cuore del museo archeologico e sperimentare un percorso fuori dall'ordinario. L'iniziativa pone il Parco archeologico di Paestum tra i primi luoghi della cultura italiani a lanciare un format di visita unico che garantisce l'accessibilità, fisica e culturale, a tutti gli utenti. "Nell'elaborazione del percorso - ha dichiarato il direttore del Parco archeologico di Paestum Gabriel Zuchtriegel - ci siamo ispirati alle visite dietro le quinte che offrono molti teatri in tutto il mondo. Anche il nostro obiettivo è quello di far vedere l'archeologia dietro le quinte. Il percorso sarà un'esperienza particolare, questo lo posso assicurare". (Ren)