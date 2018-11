Ischia: Di Scala (FI), eliminare subito norme che penalizzano Ischia e Campania

- "Esigiamo giustizia, chiediamo che i cittadini di Ischia e della Campania non vengano considerati cittadini di serie b". Lo ha affermato la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala. "Ieri in Commissione Lavori Pubblici al Senato – ha sottolineato l'esponente di Forza Italia – si è verificato un fatto gravissimo al quale va posto subito rimedio". "Adesso pretendiamo con forza che non solo vengano annullati gli effetti dell'emendamento approvato ieri in Commissione ma che i benefici previsti dalle norme del decreto urgenze vengano estesi all'intera isola d'Ischia, all'intera Campania e che vengano immediatamente eliminate tutte le norme che restringono il perimetro dei beneficiari", ha concluso Di Scala. (Ren)