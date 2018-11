Campania: Muscarà (M5S), Caldoro loda De Luca e stipula patto del Nazareno nell'aula del Consiglio

- "Stanco di sedere sui banchi dell'opposizione, bramoso di un ritorno al potere e smanioso di tornare a indossare le vesti di comiziante, l'ex governatore Stefano Caldoro, offendendo i cittadini della Campania che tre anni fa lo hanno bocciato per la gestione fallimentare di questa regione, ha tramutato l'aula del Consiglio regionale in una location d'occasione dove inaugurare la sua campagna elettorale. Scoprendo le carte e stipulando, a favore di telecamere, un palese patto del Nazareno con il centrosinistra e il suo finto competitor Vincenzo De Luca. Nel giorno in cui si sarebbero dovute discutere le misure contenute nel bilancio regionale, l'ex governatore che salì al potere coi voti dei cosentiniani, ha incentrato il suo intervento in accuse confuse e sconclusionate all'indirizzo del nostro Governo e del nostro Gruppo regionale. Simulando indignazione quando volgeva lo sguardo verso nostri banchi ed esprimendo tono di affetto e ammirazione nei riferirsi all'attuale governatore. Un patto elettorale sottoscritto pochi minuti più tardi con l'avallo del consigliere Pd Marciano, che ha raccolto e rilanciato i segnali e la parole di stima dell'ex presidente. Per un giorno centrodestra e centrosinistra hanno trasformato l'aula dei cittadini della Campania in una sezione congiunta di coalizioni dove sono stati messi in luce tutti i loro timori. La fine annunciata, a opera delle azioni del nostro governo e delle nostre battaglie in Consiglio regionale, di un fasullo sistema bipolare che ha affondato il paese e la a opera delle azioni del nostro governo e delle nostre battaglie in Consiglio regionale". Così la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Maria Muscarà. (segue) (Ren)