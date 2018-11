Campania: A. Cesaro (FI), siparietto con 5 stelle? Svelato inciucio su nomine

- "Il vero tema non è quello di un consiglio monotematico fatto di chiacchiere, ma l'inosservanza, da ben due anni, di un nostro emendamento tradotto in legge che obbliga De Luca a venire in aula a relazionare sull'operato dei manager della sanità che ha nominato in piena ed assoluta discrezionalità. La verità è che oggi c'era sul tavolo una richiesta di rinvio in commissione del quarto punto all'ordine del giorno, quello sulle nomine nella Consulta di Garanzia Statutaria sulle quali evidentemente mancava l'accordo. Ecco perché i 5 stelle, con la loro presenza in aula, hanno evitato che cadesse il numero legale sostenendo di fatto la richiesta di inversione dell'ordine del giorno e il ritorno in commissione del provvedimento. Ecco svelato il tentativo di mettere a segno un inciucio clientelare con la maggioranza". Lo ha affermato il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro, per il quale "ancora una volta dimostriamo che c'è opposizione e Opposizione, quella con la o maiuscola". (Ren)