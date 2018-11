Napoli: inaugurata nuova area verde ai Camaldoli

- E' stata inaugurata questa mattina ai Camaldoli, a Napoli, una nuova area verde di 18.000 mq, attrezzata con giochi per bambini, pista per il pattinaggio, campi per le bocce, percorso salute attrezzato, parcheggio e servizi. L'ingresso è in via Orsolona ai Guantai. L'area sarà aperta dalle 7 alle 16.30. (Ren)