Ischia: FI Campania, pieno sostegno a parlamentari campani

- "Pieno e assoluto sostegno ai parlamentari campani di Forza Italia autosospesi dal partito". Lo hanno affermato i consiglieri regionali di Forza Italia della Campania, Armando Cesaro, Flora Beneduce, Maria Grazia Di Scala, Monica Paolino ed Ermanno Russo. "Quanto accaduto ieri in Commissione Lavori Pubblici del Senato è intollerabile e rivendica un chiarimento immediato nel partito", ha sottolineato il gruppo regionale campano di Forza Italia. "Per quanto ci riguarda – hanno sottolineato gli esponenti del gruppo regionale –, chiediamo con forza al partito piena coerenza con le battaglie di giustizia sociale per la Campania fin qui portate avanti insieme". (Ren)