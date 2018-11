Salute: a Napoli la campagna nazionale “Novembre Azzurro” contro il tumore alla prostata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Novembre Azzurro", la campagna nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla prostata promossa da Europa Uomo, arriva questa settimana a Napoli. Patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dal Ministero della Salute, dell'Istituto di Sanità e dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali, la campagna avrà come testimonial d’eccellenza l’Ercole Farnese del Marr, che fino al 18 novembre si veste d’azzurro per promuovere una maggiore consapevolezza sul corpo maschile e in particolare per la prevenzione di questa patologia. Si stima siano circa 460mila gli italiani con una diagnosi di carcinoma prostatico, che è la neoplasia più frequente nella popolazione maschile dei Paesi occidentali e rappresenta quasi il 30 percento dei casi di tumore maschile. Oltre 14milioni sono a rischio di patologie prostatiche per fascia d'età, familiarità o altri fattori. Soltanto nel 2018 si calcolano circa 35mila nuove diagnosi, di cui 3000 in Campania. Il carcinoma prostatico rappresenta, nell'ultimo decennio, oltre il 20% dei tumori diagnosticati a partire dai 50 anni di età. Serve, dunque, maggiore consapevolezza del corpo e dei corretti stili di vita, fin dalla più giovane età, per prevenire le malattie e ridurre la mortalità per i tumori. (segue) (Ren)