Salerno: Compagnia delle Opere, leggere Dante con le domande vere della Vita

- La fatica del lavoro, la sfida di ogni giorno. Leggere Dante con le domande vere della Vita” e’ il tema dell’incontro organizzato dalla CDO - Compagnia delle Opere - Campania sui temi del lavoro e del suo significato anche in termini educativi e di percorso di conoscenza, sul valore della “fatica”, dell’etica d’impresa e della “persona al centro”, in programma a Napoli giovedì 15 novembre (ore 18) al Circolo Ufficiali di Palazzo Salerno in piazza del Plebiscito 38/A. L’incontro vedrà protagonisti Vito Grassi (presidente di Confindustria Campania e Unione Industriali Napoli) e Franco Nembrini (insegnante e autore di numerosi saggi, l’ultimo dei quali il commento all’Inferno di Dante edito da Mondadori con le illustrazioni di Gabriele dell’Orto della Marvel), in un dialogo introdotto e moderato da Mario Barretta, presidente di CDO - Compagnia delle opere - Campania.(Ren)