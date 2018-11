Campania: Muscarà (M5S), Caldoro loda De Luca e stipula patto del Nazareno nell'aula del Consiglio (2)

- "Se la Campania è sempre più ultima – ha sottolineato Muscarà - è per effetto di un'agonia inaugurata proprio da Caldoro. La nostra regione è un malato terminale al quale De Luca sta dando oggi il colpo di grazia. Dal suo predecessore, De Luca ha raccolto più di un testimone. A partire dal processo di depotenziamento e smantellamento dei principali presidi ospedalieri, giustificato dall'apertura dell'Ospedale del Mare che Caldoro ha inaugurato quattro volte e De Luca tre, eppure oggi ha un'operatività che non raggiunge neppure il 50%. Da Caldoro, De Luca ha preso spunto in tema di lavoro. La finta formazione destinata a produrre occupazione zero e migliaia di corsisti che ancora oggi chiedono il conto, ha avuto la sua magnificazione nel fantasmagorico piano lavoro di De Luca, con il quale saranno creati 10mila corsisti che Comuni in predissesto non saranno mai in grado di assumere. Su ambiente entrambi i governi regionali si sono caratterizzati per carenza nella programmazione dell'impiantistica e nella gestione del ciclo ottimale del rifiuto. Quanto ai fondi europei, li accomunano i ritardi nella certificazione e la totale incapacità di spesa. Un'intesa perfetta consolidata oggi nell'aula del Consiglio regionale e che sarà riproposta al giudizio dei cittadini della Campania". (Ren)