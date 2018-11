Caserta: Sma Road Safety vince nuovamente all’Aja contro i Russi di Zavod (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da qui la decisione di intervenire durante la fiera Intertraffic ad Amsterdam depositando un’istanza di inibitoria e sequestro presso il Tribunale dell'Aja. “Quando si parla di contraffazione ci vengono in mente la moda oil cibo, senza sapere che è molto radicata anche in ambito tecnologico - ha commentato Roberto Impero, CEO di Sma Road Safety -. In particolare, in un settore come quello della sicurezza stradale, dove nemmeno la marcatura CE è garanzia sufficiente della qualità dei dispositivi, un prodotto contraffatto significa vite seriamente in pericolo. Questa sentenza è una vittoria non solamente per SMA ma per tutti gli automobilisti che hanno diritto di trovare sulle strade attenuatori d’urto e terminali di barriera originali e certificati. E la tecnologia esiste ed è italiana”. “Per tutelare davvero tutti coloro che viaggiano in macchina,bisognerebbe istituire un registro unico a livello italiano ed europeo dei dispositivi per la sicurezza stradale che rispettano tutti i requisiti di sicurezza obbligatori e hanno passato positivamente tutti i crash test secondo le normative vigenti”. Gli attenuatori d’urto veicolari SMA, grazie alla tecnologia proprietaria della struttura a nido d’ape metallica, garantiscono sia massima efficienza nell’assorbimento dell’energia d’urto e la riduzione delle conseguenze dell’incidente sia facilità nella loro manutenzione e sostituzione con significativi risparmi di tempo e di costi per i gestori e le amministrazioni pubbliche. (Ren)