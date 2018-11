Napoli: appello dell'Unione Italiana Ciechi per l'Istituto "Domenico Martuscelli

- "Il 31 Luglio 2018 è scaduto il mandato dell'ex commissario Andrea Torino che negli ultimi mesi aveva presentato numerosi progetti e attività culturali per la rinascita di un luogo importante nel quartiere Vomero. Ad oggi dal MIUR non perviene ancora alcuna nuova nomina per un commissario, lasciando l'Istituto allo sbando" dichiarano il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e lo speaker radiofonico di Radio Marte, Gianni Simioli. La denuncia arriva da un post su Facebook, con allegate fotografie dell'Istituto, di Alessandro Cannavale: "Ho gestito, assieme all'ex commissario Torino, la parte dell'intrattenimento e delle attività culturali come il CineMart di questa estate. Un enorme successo che ha fatto ben sperare per questo parco e per chi vive la città. Vedere quegli stessi luoghi, a distanza di pochi mesi, versare nell'incuria, nella sporcizia e nell'abbandono fa male e lascia molta rabbia". Interviene l'Unione Italiana Ciechi della sezione di Napoli con il presidente Mario Mirabile: "Situazione scandalosa. I ciechi con minorazioni aggiuntive hanno solo questo Istituto come possibilità per accedere a servizi e cure, senza bisogna spostarsi fuori regione. In pochi mesi si sta mandando in malora attività concrete che hanno portato ossigeno alle casse della struttura (ricordiamo i campi estivi per disabili). La responsabilità è del ministero". A commentare la vicenda anche lo stesso ex commissario, Andrea Torino: "Ricevo spesso segnalazioni da privati in merito alla situazione degli spazi in comune, che come l'intero istituto sono privi di una gestione amministrativa e di personale qualificato. Oltre ad indicare i numeri di emergenza non posso fare – continua Torino – Attualmente al Martuscelli pare esserci ancora un residente e poche attività ancora in corso tra quelle avviate nell'ultimo anno di lavoro" "Chiediamo che sia colmato quanto prima questo vuoto amministrativo che lascia l'Istituto, e il quartiere, in grave difficoltà. Pare esserci un ramo pericolante, tra i danni del maltempo delle scorse settimane, che minaccia di cadere. Si necessita di dirigenti e di riferimenti per far fronte a simili situazioni e per evitare, soprattutto, incidenti" hanno concluso Borrelli e Simioli.(Ren)