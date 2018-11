Libertà di stampa: Borrelli (Verdi), orgoglioso di essere un giornalista

- "Sono vicino alla categoria e a tutti coloro che ogni giorno operano in questo settore difficile e importante. Come giornalista e come uomo oggi mi sento orgoglioso di far parte di questa categoria e difendo convintamente la libertà di stampa". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, giornalista professionista. Questa mattina i giornalisti sono scesi nelle maggiori piazze d'Italia compresa quella di Napoli in un flash mob di protesta organizzato dalla Federazione Nazionale della Stampa. "Piuttosto che attaccare la categoria, si potrebbero portare proposte per risolvere problemi quali precariato e sfruttamento che avviliscono i giovani praticanti e mortificano il settore" ha concluso Borrelli.(Ren)