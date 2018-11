Infrastrutture: sindaco di Susa su Tav, non toccate la nostra valle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Susa, Sandro Plano, è intervenuto sulla questione Tav con un post pubblicato su Facebook: "La riunione dei 40.000 Sì Tav in piazza Castello a Torino è un fatto di democrazia, come le marce di altre migliaia di cittadini che in venti anni hanno manifestato contro la nuova linea ferroviaria. Però lascia un po’ di sconcerto la dichiarazione di una di queste signore che, in una trasmissione televisiva, ammette candidamente di non conoscere gli aspetti tecnici del progetto". (segue) (Rep)