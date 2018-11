Caserta: violenze su convivente invalida, arrestato 47enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della Stazione Carabinieri di Mondragone (Ce), a seguito di un'attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno eseguito ieri un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a carico di un uomo di 47 anni, per i reati aggravati e continuati di maltrattamenti in famiglia e lesione personale. La persona tratta in arresto è ritenuto responsabile di aver maltrattato la compagna convivente, donna di nazionalità polacca, 45 anni, invalida, costringendola ad un regime di vita insostenibile, avendola sottoposta reiteratamente ad atti di violenza fisica, morale e psicologica tali da cagionarle sofferenza, paura e disagio, incompatibile con le normali condizioni di vita. A lanciare l'allarme un testimone di passaggio nei pressi dell'abitazione della coppia che ha notato la donna sul balcone dell'appartamento e l'uomo in evidente stato di alterazione. Allertati, i carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno accertato che l'uomo aveva abusato di sostanze alcoliche. La donna è stata accompagnata presso l'abitazione della adre, abbandonando il proprio domicilio e ha successivamente sporto denuncia querela nei confronti del compagno. I successivi accertamenti hanno consentito di acclarare che l'indagato pretendeva dalla donna la consegna dei 280 euro mensili che percepiva come pensione d'invalidità. (segue) (Ren)