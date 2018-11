Droga: vasta operazione di polizia nel napoletano

- E’ in corso dalle prime luci dell’alba una vasta operazione antidroga della Polizia di Stato coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia nell’area del “Parco Verde” di Caivano. I poliziotti della Squadra Mobile partenopea, ad esito di una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli nei confronti di un gruppo criminale specializzato nel traffico e cessione d’ingenti quantitativi di droga. Sono in atto perquisizioni e controlli da parte anche dei poliziotti dei Reparto Prevenzione Crimine Campania, IV Reparto Mobile, VI Reparto Volo, unità cinofile, con il supporto dei Vigili del Fuoco.(Ren)