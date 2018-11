M5s: è Maria Muscarà il nuovo capogruppo in Campania

- E' Maria Muscarà il nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale della Campania. Eletta all'unanimità dai colleghi del Gruppo consiliare, Muscarà succede a Gennaro Saiello. "Ancora una volta – ha dichiarato Saiello - abbiamo tracciato la distanza netta che intercorre tra noi e gli altri partiti. L'elezione del nuovo capogruppo è la dimostrazione che da noi non esistono ruoli di vertice, ma solo punti di un programma per il quale continueremo a batterci fino all'ultimo giorno di questa consiliatura. Il nostro nuovo capogruppo, a cui vanno i miei migliori auguri, potrà contare sul sostegno di tutti noi". "La mia elezione a capogruppo di questa meravigliosa squadra è un attestato di fiducia che ricambierò profondendo il massimo dell'impegno teso a migliorare la qualità della vita dei cittadini della Campania", ha commentato Muscarà. "Sono consapevole dell'importanza della sfida che mi attende – ha proseguito il neocapogruppo regionale - ma so di poter contare su un gruppo che in tutti questi anni ha dimostrato compattezza, competenza e voglia cambiare la nostra regione. Con le nostre battaglie in Consiglio regionale abbiamo dimostrato che, con il supporto dei tantissimi cittadini che ci sostengono e di molti altri che si sono avvicinati e che continuano ad avvicinarsi a noi, possiamo approdare al governo della Campania e dare finalmente inizio a una concreta opera di rilancio del territorio". (Ren)